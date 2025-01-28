В Балашихе пассажир забыл в такси сумку с почти 2 млн рублей

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Сумку с деньгами и личными вещами оставил в такси в Барвихе 36-летний местный житель, забытое имущество прибрал к рукам таксист, ущерб составил более 1,9 млн рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пассажир написал заявление в полицию. Следствие установило, что он оставил свою сумку на заднем сидении такси, и водитель забрал её себе. Таксиста задержали. Им оказался 40-летний житель Саратовской области. Часть похищенного у него изъяли и вернули законному владельцу», — говорится в сообщении.Против таксиста завели уголовное дело по статье «Кража». В качестве меры пресечения до суда ему назначили запрет определённых действий.
Ранее сообщалось, что на территории промзоны в Одинцове полицейские накрыли нелегальный цех по расфасовке красной икры.
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