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В Балашихе задержали участников свадьбы со стрельбой

11 июня 2024, 17:35

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Полицейские задержали участников свадебного кортежа, которые открыли стрельбу в воздух в Балашихе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию поступила информация, что рядом с одним из домов на Реутовской улице слышны звуки, похожие на выстрелы. Следствие установило, что выстрелы в воздух были произведены из одной из машин свадебного кортежа, который ехал по автодороге «Москва — Нижний Новгород. В результате стрельбы никто не пострадал», — говорится в сообщении.
По факту стрельбы было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Участники инцидента задержаны. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия.



Ранее сообщалось, что строительная платформа вместе с рабочими сорвалась с седьмого этажа строящегося многоэтажного дома в Уфе, погибли три человека.

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Бывший мэр Купянска Мацегора не пережил покушение
11 июня 2024, 18:22

Фото: iStock/gorodenkoff

Геннадий Мацегора скончался в больнице Москвы не приходя в сознание, пишет Telegram-канал Mash.
В прошлом он занимал пост мэра Купянска в Харьковской области и был расстрелян возле своего дома в Старом Осколе 8 июня.

В критическом состоянии его доставили в столицу для операции. Перед переездом в Россию Мацегора руководил ФОК «Георгиевский».

Ранее сообщалось, что бывший мэр Купянска был застрелен возле своего дома в Старом Осколе. Врачи из Москвы боролись за его жизнь, но не смогли спасти его.

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Во Франции горит Версаль
11 июня 2024, 18:01

Фото: iStock/mtnmichelle

Пожар произошёл на крыше Версальского дворца, при этом всех посетителей эвакуировали. Об этом сообщило агентство Reuters.
Издание утверждает, что пожарные оперативно прибыли на место и взяли огонь под контроль. Уточняется, что пожар возник на кровле дворца. Там ведутся строительные работы.

Предположительно, причиной стало срабатывание пожарной сигнализации.

В пресс-службе комплекса уточнили, что пожар начался в Мраморном дворе,там располагается королевская резиденция. По предварительным данным, никто из посетителей не пострадал. Экспонаты также ​уцелели.

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Неопознанный беспилотник замечен в небе над Каспийском — видео
Readovka показала кадры полёта неизвестного дрона в небе над Каспийском
11 июня 2024, 17:55

Фото: istockphoto/aapsky

В небе над городом Каспийском в Республике Дагестан был замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат. По виду он напоминал боевой ударный дрон самолётного типа.
Принадлежность БПЛА пока не установлена, сообщает телеграм-канал Readovka. Откуда он был запущен, также не известно. Корреспонденты канала успели заснять кадры полёта беспилотника над городом. Аппарат видели жители Каспийска, проживающие в разных районах города.

Официальных сообщений по этому поводу пока не было. О том, что БПЛА атаковал какой-либо объект в Дагестане, также не сообщалось. Происхождение беспилотного летательного аппарата, парящего в небе над городом в 18 километрах от Махачкалы, остаётся неизвестным.







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В Крыму суд дал пять лет колонии жителю, вступившему в сговор с СБУ
11 июня 2024, 17:15

Фото: iStock/gorodenkoff

Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к пяти годам строгого режима за переписку с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Генпрокуратуру России.
Мужчина был осужден по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).

Согласно следствию и суду, с октября 2022 года по апрель 2023 года он вступил в сговор с представителем СБУ, информировал его о своих навыках управления беспилотниками и обращения с оружием, а также предложил способы своего участия в противодействии проведению специальной военной операции.

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Пожилого заслуженного учителя РФ обвиняют в развращении учениц под Брянском
11 июня 2024, 17:04

Фото: iStock/Rawf8

В Брянской области 84-летнего заслуженного учителя России обвинили в развращении учениц, следствие полагает, что мужчина показывал шестиклассницам порнографические материалы. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, две 13-летние школьницы ходили в кружок ИЗО в Гимназии №1, который вёл 84-летний преподаватель, заслуженный учитель РФ и «отличник народного просвещения». П версии следствия, на одном из уроков пожилой мужчина показал девочкам порнофото и видео.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении двух или более лиц. Мужчину же направили под домашний арест. Если суд признает его виновным, то ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

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Строительная платформа вместе с людьми сорвалась с седьмого этажа дома в Уфе
11 июня 2024, 16:51

Фото: iStock/aapsky

Строительная платформа вместе с рабочими сорвалась с седьмого этажа строящегося многоэтажного дома в Уфе, погибли три человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Согласно сообщению, люлька с рабочими могла сорваться из-за слетевшего крепления. Строители проводили необходимые работы с внешней стороны строящегося дома на уровне седьмого этажа. В какой-то момент строительная платформа рухнула вниз вместе с людьми. По предварительным данным, погибли три человека.

Ранее несчастный случай произошёл на столичном предприятии «Москвич». Работника придавило станком, вес которого составляет 700 килограммов. О причинах инцидента, как и о состоянии пострадавшего, на данный момент ничего не известно.

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Россиянина арестовали за футболку с проукраинской нацистской символикой
Москвича арестовали на 10 суток за ношение футболки с бандеровским трезубцем
11 июня 2024, 16:28

Фото: iStock/ronstik

Жителя Москвы арестовали за футболку с проукраинской нацистской символикой.
По данным «Ленты.ру», по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики» арестован Андрей Евсеев.

Он носил футболку с изображением символа украинской организации, признанной экстремисткой Верховным судом РФ.

Дома у мужчины нашли четыре выстрела гранатомета, восемь БПЛА и контейнеры с порошкообразными веществами, рассказывает Baza. Он работает водителем. Полиция проверит его на причастность к незаконному обороту оружия.

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Гендиректора комбината в Челябинске заподозрили в педофилии

Mash: охранник бара сломал ноги захотевшей воспользоваться туалетом москвичке

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#москва
#украина
#арест
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Гендиректора комбината в Челябинске заподозрили в педофилии
11 июня 2024, 16:17

Фото: iStock/Rawf8

В Челябинске арестовали генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского. Информацию подтвердило региональное управление Следственного комитета, пишет РБК.
«В отношении директора и других лиц возбуждены уголовные дела за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Директор задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и выборе меры пресечения», — сообщили в СК для РБК.
По информации Ura.ru, Ходоровского задержали 11 июня в его коттедже. Издание утверждает, что среди доказательств есть видеозапись его противоправных действий в отношении детей.

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#меры
#ск
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Захотевшей воспользоваться туалетом после закрытия бара москвичке сломали ноги
Mash: охранник бара сломал ноги захотевшей воспользоваться туалетом москвичке
11 июня 2024, 16:00

Фото: iStock/kieferpix

Охранник бара сломал ноги захотевшей воспользоваться туалетом москвичке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сообщается, что инцидент произошел в баре «Разведка». Девушка видела, что в нем еще находились посетители. Она двинулась в сторону уборной, однако путь ей преградил охранник. Он сказал ей, что бар уже закрыт. Девушка его проигнорировала и продолжила идти к уборной. Мужчина вытолкнул её из бара. Она не устояла на ногах и упала.

Почувствовав сильную боль, она отправилась в больницу. Несколько часов девушка провела в травматологическом пункте. Медики выявили у москвички закрытый перелом обеих лодыжек, левой голени со смещением и вывих стопы.

Ранее сообщалось, что в квартире петербуржца было обнаружено расчлененное тело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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