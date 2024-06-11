В Балашихе задержали участников свадьбы со стрельбой

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали участников свадебного кортежа, которые открыли стрельбу в воздух в Балашихе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию поступила информация, что рядом с одним из домов на Реутовской улице слышны звуки, похожие на выстрелы. Следствие установило, что выстрелы в воздух были произведены из одной из машин свадебного кортежа, который ехал по автодороге «Москва — Нижний Новгород. В результате стрельбы никто не пострадал», — говорится в сообщении.По факту стрельбы было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Участники инцидента задержаны. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что строительная платформа вместе с рабочими сорвалась с седьмого этажа строящегося многоэтажного дома в Уфе, погибли три человека.
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