В Подмосковье автомеханик угнал оставленный для ремонта автомобиль

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Приезжего из одной из стран ближнего зарубежья задержали полицейские Дмитровского городского округа по подозрению в угоне машины, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, владелец машины передал подозреваемому свой автомобиль для ремонта. Злоумышленник завёл машину отданными ему ключами и скрылся на ней. Ущерб составил около миллиона рублей», — говорится в сообщении.Полицейские сумели обнаружить угнанную машину и вернули её потерпевшему. Против задержанного завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем либо иным транспортным средством без цели хищения (угон)» и отпустили под подписку о невыезде.
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