В Башкирии водитель задохнулся в собственном авто
В Башкирии автомобилист отравился угарным газом в машине и умер
В Башкирии мужчина погиб, отравившись угарным газом в салоне автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
По информации канала, мужчина завел машину в гараже и провел внутри несколько минут. Вскоре он почувствовал себя плохо и потерял сознание.
Прибывшие медики не смогли ему помочь. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Ранее в Саратовской области начали проверку после отравления мужчины угарным газом. Супруге и малолетнему ребёнку пациента госпитализация не потребовалась.
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