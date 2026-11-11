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В Башкирии водитель задохнулся в собственном авто

В Башкирии автомобилист отравился угарным газом в машине и умер
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Башкирии мужчина погиб, отравившись угарным газом в салоне автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.



По информации канала, мужчина завел машину в гараже и провел внутри несколько минут. Вскоре он почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Прибывшие медики не смогли ему помочь. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее в Саратовской области начали проверку после отравления мужчины угарным газом. Супруге и малолетнему ребёнку пациента госпитализация не потребовалась.

Никита Кротов

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