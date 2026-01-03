Достижения.рф

В базе «Миротворца»* оказались 24 ребенка



В базу украинского сайта «Миротворец»* попали 24 ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.



Всех детей добавили 2 января, среди них есть даже пятилетние — год рождения варьируется от 2010 до 2021. В списки внесли не только россиян, но и граждан Украины, Германии и Абхазии.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что такими действиями украинские власти пытаются посеять межнациональную рознь на десятилетия вперед.

Ранее сообщалось, что в базу «Миротворца»* попали личные данные генерального секретаря Олимпийского комитета России (ОКР) Виктора Березова.

Лидия Пономарева

