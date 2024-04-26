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В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде объявлена ракетную опасность
26 апреля 2024, 02:26
Фото: istock / PavelRodimov

Фото: istock / PavelRodimov

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в Тлееграм-канале.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал глава области.
Ранее Минздрав Запорожской области сообщил, что число пострадавших в Токмаке выросло до четырех. Под завалами все еще могут быть люди. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Минздрав назвал число пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку
Минздрав Запорожской области: число пострадавших в Токмаке выросло до четырех
26 апреля 2024, 01:56

Фото: istock / Standart

Четыре человека пострадали в Токмаке из-за обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Запорожской области в Телеграм-канале.
«В Токмаке в очередной раз совершена атака ВСУ на жилой дом. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили 4 местных жителя. Из них двое находятся в тяжелом состоянии», — сообщили в Минздраве.
В ведомстве добавили, всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу Токмака, в случае необходимости они будут доставлены в другие медучреждения.

Помимо этого, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что под завалами, вероятно, находятся люди. На месте работают около 40 специалистов, задействованы тяжелая техника и спецоборудование.

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По нескольким адресам, связанным с делом Иванова, продолжаются обыски
26 апреля 2024, 01:47

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

По нескольким адресам, связанным с делом замминистра обороны Тимура Иванова продолжаются обыски. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Собеседник информагентства не уточнил места их проведения.

Иванов был задержан вечером 23 апреля на рабочем месте. По данным следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в формате оказания услуг имущественного характера во время проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Известно, что Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.

Ранее была названа стоимость особняка на Рублевке, где проживал арестованный Иванов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное дело
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«Просто так»: В Дагестане третьеклассница «заминировала» несколько школ
МВД: в Дагестане третьеклассница сообщила о якобы минировании нескольких школ
26 апреля 2024, 01:26

Фото: istock / Irina Tiumentseva

Десятилетняя девочка в Дагестане сообщила экстренным службам о минировании нескольких школ Махачкалы. Об этом проинформировала руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в Телеграм-канале.
«Двадцать пятого апреля на номер экстренных служб Дагестана поступил звонок о том, что в нескольких школах Махачкалы «заложены вз....ные устройства». Полицейские установили личность звонившей. Ею оказалась 10-летняя девочка – жительница Хасавюртовского района (Дагестана), ученица третьего класса», – написала глава пресс-службы МВД региона.
По словам школьницы, она видела похожее по телевизору, а на вопрос, зачем она это сделала, сказала «просто так». На родителей девочки составили административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Ранее сообщалось, что в Поволжье воспитательница детского сада повесила девочку на заборе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Хуситы атаковали израильское судно в Аденском заливе
Хуситы атаковали израильское судно в Аденском зали и обстреляли город Эйлат
26 апреля 2024, 01:07

Фото: istock / Benny Winslow

Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене атаковали израильское судно в Аденском заливе и обстреляли ракетами город Эйлат на юге Израиля. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире йеменского телеканала «Аль-Масира».
«Наши ракетные соединения запустили несколько баллистических и крылатых ракет по ряду целей израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлат)», — заявил Сариа.
Он не стал уточнять последствия удара.

После начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года Хуситы заявили, что намереваются всеми способами противодействовать проходу по Красному и Аравийскому морям связанных с Израилем судов, а также других кораблей, которые следуют в его порты, до прекращения Израилем блокады и военных действий в анклаве.

Ранее президент Турции Эрдоган объявил о полной остановке торговли с Израилем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#йемен
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В Токмаке при ударе ВСУ по жилому дому погибли люди
Губернатор Мельниченко: ВСУ вновь обстреляли запорожский Токмак, есть погибшие
26 апреля 2024, 00:48

Фото: istock / Sofiia Potanina

В результате обстрела Вооруженными силами Украины многоквартирного дома в подшефном Пензенской области городе Токмаке в Запорожской области есть жертвы. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«Очередное гнусное преступление киевского режима против мирных граждан — удар по нашим побратимам, по жителям города Токмака. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые», — заявил Мельниченко.
Как утверждает региональный глава, сейчас пензенские спасатели разбирают завалы. В настоящее время решается вопрос восстановления разрушенных зданий. Всего повреждено 5 жилых домов и здание детсада.

До этого стало известно, что Украина ударила по Токмаку иностранным оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Забил палкой до смерти: 15-летнего подозреваемого в убийстве молодой матери арестовали
В Прикамье арестовали подростка, обвиняемого в жестоком убийстве молодой матери
26 апреля 2024, 00:29

Фото: istock / FelixRenaud

В Прикамье арестовали подростка по подозрению в жестоком убийстве женщины. Об этом сообщает «360» в Телеграм-канале.
21-летняя Александра из поселка Яйва пропала 20 апреля. Муж рассказал, что в тот день она пошла с полуторагодовалой дочерью в гости к родителям. Днем отец женщины попросил её сходить накопать червей, поскольку собирался на рыбалку.

Мать оставила ребенка, ушла за приманкой и больше не вернулась. 23 апреля в лесу нашли ее полуобнаженный труп.

По данным следствия, обвиняемым является 15-летний подросток, который в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил жертву палкой по голове и телу. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Юный преступник попытался скрыться, но его удалось вычислить благодаря записям с видеокамер.

Бабушка задержанного в виновность внука не верит и характеризует его робким человеком. Изданию она сказала, что в предполагаемый день убийства Александры парень точно не пил и вел себя адекватно.

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Задержаны еще 10 человек по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей в «Дагэнерго»
25 апреля 2024, 23:39

Фото: istock / Dzurag

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще десять руководителей подразделений комании «Дагэнерго» по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей. Об этом проинформировал источник в компании «Россети Северный Кавказ» в беседе с РИА Новости.
«Задержаны еще 10 руководителей структурных подразделений «Дагэнерго» по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей», – сообщил собеседник издания.
До этого Дагестане по делу в хищении 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы задержали и арестовали 26 энергетиков, в том числе директора организации Магомедхабиба Мухумаева и его заместителя Амирахмед Зурканаев. Так, общее число фигурантов достигло 36.

Ранее сообщалось, что бывшего директора проекта «Гостех» Демченко обвинили в хищении свыше 38 млн рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#хищение
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Стали известны результаты экспертизы крушения Ту-154 президента Польши
Прокуратура Польши: экспертиза не подтвердила взрыв на борту Ту-154
25 апреля 2024, 23:18

Фото: istock / porpeller

Экспертизы не подтвердили взрыв на борту польского самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году. Об этом проинформировал официальный представитель Генпрокуратуры страны Пшемыслав Новак, сообщает РИА Новости.
«Установлено, что на предметах, которые были обследованы, не было обнаружено следов, указывающих на взрыв», — сказал Новак.
Стоит отметить, что представители прокуратуры встретились с семьями жертв авиакатастрофы и передали им результаты нескольких экспертиз.

10 апреля 2010 года самолет Ту-154М 36-го особого авиаполка Воздушных сил Польши отправился в Смоленск. Находившаяся на судне делегация во главе с президентом государства Лехом Качиньским должна была участвовать в траурных мероприятиях, которые приурочены к 70-летию Катынской трагедии 1940 года.

При посадке самолёт попал в густой туман, задел левым крылом верхний край березы, перевернулся более чем на 180 градусов и рухнул на землю в 200-300 метрах от взлетно-посадочной полосы. Находящиеся на борту 7 членов экипажа и 89 пассажиров погибли.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье обнаружены чёрные ящики разбившегося бомбардировщика Т-22М3. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Фиктивно трудоустраивавшую мигрантов ОПГ накрыли в Челябинске
25 апреля 2024, 22:59

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Челябинске накрыли ОПГ, занимавшуюся фиктивным трудоустройством мигрантов, пишет RG.RU.
Как пишет издание, сотрудники правоохранительных органов задержали членов ОПГ, которая за деньги делала мигрантам фальшивые трудовые договоры. Согласно преступной схеме, документы составлялись на номинальные лица и организации.

Затем члены ОПГ уведомляли об этом УВМ ГУ МВД региона. Это становилось основанием для продления сроков пребывания мигрантов в Челябинске.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции по предварительному сговору. Им грозит до семи лет колонии и штраф до 500 тысяч рублей.

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#челябинск
#мигранты
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