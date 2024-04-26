В Белгороде объявили ракетную опасность

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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в Тлееграм-канале.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал глава области.Ранее Минздрав Запорожской области сообщил, что число пострадавших в Токмаке выросло до четырех. Под завалами все еще могут быть люди. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак