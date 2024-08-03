В Белгородской области сообщается о громких звуках

Фото: istockphoto/I_Valentin
Причиной громких звуков в Белгороде и области является работа авиации ВС РФ и противовоздушной обороны. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.
«Кроме того, последний громкий звук связан с работой авиации ВКС Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.
Чиновник уточнил, что над Белгородским районом сбиты несколько беспилотников. Ранее Гладков сообщал об обстреле со стороны ВСУ населенных пунктов Шебекино и Березовки.
Пострадали три человека, сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Уточнялось, что пострадали дома, один из них загорелся, но пламя удалось быстро затушить. Кроме того, повреждены кровли и фасады.
Читайте также:
На подмосковной трассе Р-22 «Каспий» в ДТП с возгоранием погибли два человека
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском выросло до 25 человек
В кафе Севастополя произошёл взрыв
Никита Кротов