В белгородском Минздраве раскрыли число пострадавших и погибших при атаках ВСУ с 12 марта

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За минувшую неделю в Белгородской области при обстрелах погибли 11 человек, ещё 82 пострадали. Такие данные привёл министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в рамках оперативного совещания правительства.
«Всего за неделю с 12-го по 17-е было пострадавших 93 человека, из них, к сожалению, 11 погибли. В настоящее время в стационарах в городе Белгороде, в городской больнице №2 Белгорода находится 23 человека, в областной больнице - 17 человек, плюс один пациент поступил утром», — уточнил Иконников.Он также добавил, что два ребенка находятся в детской областной больнице. При этом. По его совам, 10 человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.
Напомним, в течении минувшей недели ВСУ усилили атаки на белгородскую область. Также украинские ДРГ предприняли несколько попыток найти на территорию региона.
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