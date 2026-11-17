Власти Кузбасса сообщили об «авиационном происшествии»
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своём Telegram-канале сообщил, что в районе села Ягуново произошло авиационное происшествие.
По предварительным сведениям, в регионе потерпел крушение военный самолёт Ан-12. Официального подтверждения этой информации пока нет. По словам очевидцев, на землю упал неизвестный объект, после чего начался пожар.
Середюк сообщил, что лично выехал на место происшествия. В настоящее время там работают оперативные службы. Предварительно, в результате ЧП погибли три человека. Власти Кузбасса пока не раскрывают обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о пассажирском самолёте, который аварийно сел в Санкт-Петербурге. Причиной стал отказ левого двигателя.
Читайте также: