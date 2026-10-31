В Болгарии сошли с рельсов вагоны с аммиачной селитрой — МВД
В районе болгарского города Русе, расположенного на Дунае, произошла железнодорожная авария: с рельсов сошли семь вагонов с аммиачной селитрой. Часть опасного груза рассыпалась на месте происшествия, сообщили в пресс-службе МВД.
Там работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, пострадавших нет.
Аммиачная селитра — распространенное удобрение, широко используемое в сельском хозяйстве и промышленности. Вещество пожаро- и взрывоопасно при нагревании или механическом воздействии, что требует строгого соблюдения правил его транспортировки и хранения.
Ранее СМИ опубликовали видео с места, где поезд сошел с рельсов из-за медведя. Судя по фотографиям, все случилось в лесистой местности.
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