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В Босфоре приостановили движение кораблей

В Босфоре поломка танкера привела к приостановке движения кораблей
Фото: istockphoto/Dikuch

В обоих направлениях пролива Босфор временно приостановили движение судов. Причиной стал выход из строя двигателя на мальтийском химическом танкере IVYAN, который следовал из Болгарии в Италию. Об этом сообщило агентство DHA.



Инцидент произошел около 19:10 по местному времени (совпадает с московским). 107-метровое судно из-за неисправности двигателя встало на якорь в районе Канлыджа. На место происшествия направили катера береговой охраны и несколько спасательных буксиров.

Для оказания помощи танкеру задействовали катер EGM-4, спасательные катера TAHLİSİYE-2 и TAHLİSİYE-9, а также буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-11. Специалисты приступили к работам.

Ранее американский десантный корабль USS Boxer вышел из строя в начале конфликта с Ираном. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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