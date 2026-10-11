В Босфоре приостановили движение кораблей
В обоих направлениях пролива Босфор временно приостановили движение судов. Причиной стал выход из строя двигателя на мальтийском химическом танкере IVYAN, который следовал из Болгарии в Италию. Об этом сообщило агентство DHA.
Инцидент произошел около 19:10 по местному времени (совпадает с московским). 107-метровое судно из-за неисправности двигателя встало на якорь в районе Канлыджа. На место происшествия направили катера береговой охраны и несколько спасательных буксиров.
Для оказания помощи танкеру задействовали катер EGM-4, спасательные катера TAHLİSİYE-2 и TAHLİSİYE-9, а также буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-11. Специалисты приступили к работам.
Ранее американский десантный корабль USS Boxer вышел из строя в начале конфликта с Ираном. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: