В Босфоре приостановили движение кораблей

11 октября 2026, 21:35

В Босфоре поломка танкера привела к приостановке движения кораблей

Фото: istockphoto/Dikuch

В обоих направлениях пролива Босфор временно приостановили движение судов. Причиной стал выход из строя двигателя на мальтийском химическом танкере IVYAN, который следовал из Болгарии в Италию. Об этом сообщило агентство DHA.