В Британии мужчина въехал в толпу людей
Водитель въехал в толпу людей в центре города Дерби в Великобритании. Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Авария произошла около 21:30 по местному времени на улице Фрайар Гейт. Уточняется, что автомобиль был черного цвета марки Suzuki Swift. В результате наезда несколько человек пострадали, некоторые из них получили серьезные травмы, с которыми их доставили в больницу.
Через некоторое время после ДТП правоохранители остановили и задержали виновника — 30-летнего мужчину. В настоящий момент он находится под стражей.
Ранее сообщалось, что в России, на автодороге Казань — Шемордан в Пестречинском районе Татарстана, под колесами автомобиля погибла 16-летняя девочка. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда произошла авария.
