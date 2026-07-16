В Брянске возбудили уголовное дело после гибели младенца во время родов

16 июля 2026, 23:46

Бастрыкин потребовал доклад по делу о младенце, погибшем во время родов в Брянске

Фото: iStock/Motortion

Полиция расследует гибель младенца во время родов в Брянске. Региональное следственное управление СК просит передать это дело себе, сообщает Telegram-канал «Следком».