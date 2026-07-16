В Брянске возбудили уголовное дело после гибели младенца во время родов
Полиция расследует гибель младенца во время родов в Брянске. Региональное следственное управление СК просит передать это дело себе, сообщает Telegram-канал «Следком».
Трагедия произошла в начале июня в брянском перинатальном центре. Предварительно, пациентке не оказали надлежащей медицинской помощи при родах, в результате чего произошла гибель новорождённого. В правоохранительных органах уже возбудили уголовное дело по факту происшествия.
Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил особое внимание на инцидент и поручил руководителю регионального следственного управления СК подготовить доклад о всех обстоятельствах случившегося, а также о принятых процессуальных решениях и обоснованиях для них.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Сочи арестовали местную жительницу, которая жестоко обращалась со своим полуторагодовалым сыном. Мать регулярно поднимала руку на малыша: била его по голове, рукам и ногам. Более того, она угрожала ребенку ножом. Подробнее читайте в нашем материале.
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