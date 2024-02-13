В Брюсселе человек с ножом напал на прохожих, ранены трое

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В центре Брюсселя произошло нападение с ножом на улице Суаньи, в результате которого три человека получили ранения. Об этом пишет портал Sudinfo.
Нападение произошло одновременно со стрельбой в другом районе бельгийской столицы — Порт-де-Халь в Сен-Жиле, где один человек получил ранения после столкновения с машиной предполагаемых преступников. Эти факты являются предметом другого расследования, проводимого полицией Брюсселя.
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