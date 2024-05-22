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Жители Каменки — Днепровской пожаловались на отравление после ударов ВСУ

Подполье: жители Каменки-Днепровской пожаловались на отравление после ударов ВСУ
22 мая 2024, 15:26
istockphoto.com/Irina Piskova

istockphoto.com/Irina Piskova

Жители Каменки — Днепровской в Запорожской области обращаются к медикам и жалуются на симптомы отравления после атаки со стороны боевиков ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.


«Сегодня в пять утра в частный сектор города Каменка-Днепровская, находящегося через Днепр напротив Никополя, Украиной был нанесен удар снарядами американского производства. Местные жители пишут: дыма было очень много и какой-то ядовитый дым. <...> Люди начали обращаться в больницу, дышать тяжело, рвота», — сказал Лебедев.

До этого, со слов Лебедева, стало известно, что ВСУ, по всей видимости готовили атаку с военного порта Очакова на Кинбурнскую косу. Есть данные, что туда завозили водные мотоциклы и катера.

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#украина
#всу
#россия
#спецоперация
Безоружный боец ВС РФ взял в плен четверых солдат ВСУ
Боец ВС РФ «Сорока» попал в плен, но убедил четверых солдат ВСУ сдаться
22 мая 2024, 14:49

Фото: iStock/Prostock-Studio

Штурмовик 9-й бригады ВС РФ с позывным «Сорока» попал в плен, но смог убедить четверых бойцов ВСУ сдаться. Об этом пишет «Российская газета».
Он рассказал, что они шли на штурм. Он получил ранение. Спрятаться решил в первый подвал, а там оказались украинцы. За ним заскочил «Золотой» по которому выстрелили, но он остался жив. По словам солдата, он потерял сознание, а очнулся без брони и оружия. Всего украинцев было семеро. Тройка пошла искать потерянную рацию, и свои же их убили, сказал военный. Четверых оставшихся украинцев солдату удалось убедить сдаться. Они рассказали ему, что не хотят воевать.

«Похватали их кого на стройке, кого на улице. Единственное, они боялись, что их расстреляют. Я им дал слово, что я их отведу прямо до командования. Никто их пальцем не тронет. Они поверили», — заключил он.

Военкоматы в Харькове начали насильно мобилизовать граждан без определенного места жительства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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UnHerd: окончание срока полномочий Зеленского усилит борьбу за власть на Украине
22 мая 2024, 14:33

После окончания срока президентских полномочий Владимира Зеленского на Украине активизируется борьба за власть. Об этом пишет обозреватель UnHerd Бетани Эллиотт.
«Оставаясь у власти, Зеленский очутится под ударом со стороны своих внутренних оппонентов», — сказала она.
По её словам, истечение срока полномочий только «подливает масла в огонь». Она добавила, что соперники Зеленского уже представляют его как «нелегитимного автократа, помешанного на власти».

20 мая 2019 года актер, комик и предприниматель Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. 20 мая 2024 года его президентский срок истек, однако выборы главы государства в стране проведены не будут, так как на Украине действует режим военного положения.

Украину может ждать раздел по корейскому сценарию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«‎Насильно мобилизуют бездомных граждан»: На Украине сотрудники ТЦК набирают военных
ТАСС: ТЦК в Харькове мобилизуют граждан без определенного места жительства
22 мая 2024, 14:11

Фото: iStock/Srdjanns74

ТЦК в Харькове начали насильно мобилизовать граждан без определенного места жительства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Кроме этого, военкоматы мобилизуют тех, у кого есть проблемы с употреблением наркотиков и спиртного.

«В Харькове в связи со сложной для ВСУ ситуацией на фронте ТЦК начали свирепствовать. Уже начали насильно мобилизовывать бездомных и иных маргинальных элементов — алкоголиков и наркоманов», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что СБУ постучит в дверь каждому, а всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК. Так считает местная журналистка Наталья Мосейчук. Она отметила, что «игрушечный, букетно-шоколадный период в Украине заканчивается».

На Украине предупредили об угрозе самого большого за два года котла для ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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ВСУ перебросили часть подразделений из Запорожской области под Волчанск
Рогов: ВСУ перебросили часть подразделений под Волчанск
22 мая 2024, 14:06

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинское командование перебросило часть подразделений ВСУ из Запорожской области к Волчанску Харьковской области. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«ВСУ перебросили часть подразделений с ореховского направления запорожского участка линии фронта под Волчанск в Харьковскую область», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он уточнил, что в Волчанск отправилась 82-я отдельная десантная штурмовая бригада ВСУ, у которой в распоряжении имеются танки Challenger 2, переданные Украине Великобританией.

Ранее агентство Reuters сообщало, что подразделения ВСУ, находящиеся под Харьковом, получили артиллерийские снаряды от США для того, чтобы иметь возможность остановить наступление российских войск.

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#сша
#танки
#новости
#сво
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ВСУ выпустили по центру Лисичанска шесть ракет из HIMARS
Украинские войска выпустили по центру Лисичанска шесть ракет из HIMARS
22 мая 2024, 14:04

Фото: iStock/bpawesome

Украинские боевики выпустили по центру города Лисичанска ЛНР шесть ракет HIMARS.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республики Леонид Пасечник. По его словам, украинские боевики выпустили по жилому кварталу Лисичанска, предположительно, шесть американских ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Серьезно повреждены два девятиэтажных дома, добавил глава. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Лисичанска ВСУ один человек погиб, двое пострадали.

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#всу
#ракета
#лнр
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Бойцы ВСУ на бронемашине Roshel Senator наехали на свою же мину в Волчанске
22 мая 2024, 13:26

Фото: iStock/Denniro

Бойцы ВСУ на бронеавтомобиле Roshel Senator наехали на свою же мину в Волчанске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что трое украинских военных, передвигавшихся на бронеавтомобиле Roshel Senator канадского производства, наехали на свою же мину, после чего бросили технику и сбежали.

На опубликованных каналом кадрах видно, как российские военные из группировки «Север» продвигаются вглубь Волчанска и показывают брошенную технику.

Подчеркнём, что на данным момент под контролем российской армии находится уже половина города в Харьковской области.

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#всу
#харьковская область
#спецоперация
#военная техника
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ВС РФ ударили беспилотником по военному порту Очакова
ВС РФ ударили по порту Очакова, где ВСУ готовили атаку на Кинбурнскую косу
22 мая 2024, 13:14

istockphoto.com/Aleksandr Golubev

Российские войска дроном ударили по военному порту Очакова в Николаевской области. Как сообщает РИА Новости, украинские неонацисты хотели атаковать и высадить десант на Кинбурнской косе.
«Очаков Николаевской области ночью 22 мая получил серию прилетов по военным объектам. В основном, все военные объекты расположены на побережье, куда гражданским вход запрещен. Ночью было два удара с помощью БПЛА. Известно, что две «Герани» сбили, а вот третья легла в военный порт города Очаков», — сказал журналистам координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

По данным Лебедева, недавно туда завозили всякого рода плавсредства, а именно, водные мотоциклы и катера. По словам собеседника агентства, есть мнение, что боевики ВСУ готовили атаку с Очакова на Кинбурнскую косу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, в рамках которой российские бойцы бьют по военным объектам Украины.

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#украина
#вс рф
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Армия России полностью освободила Клещеевку от ВСУ
Минобороны РФ: Армия России освободила Клещеевку в ДНР
22 мая 2024, 13:09

Фото: iStock/rarrarorro

Армия России освободила Клещеевку под Артёмовском в ДНР от украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями «Южной» группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также российские силы уничтожили живую силу противника в районах Георгиевки, Острого и Константиновки в ДНР. Потери противника на данном направлении составили порядка 35 человек. Кроме того, российские бойцы уничтожили несколько единиц боевой техники ВСУ, в том числе западного производства.

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#днр
#человек
#всу
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ВСУ получили артиллерийские снаряды от США для остановки наступления ВС РФ под Харьковом
Reuters: боевики ВСУ под Харьковом получили артиллерийские снаряды от США
22 мая 2024, 12:49

Подразделения ВСУ, находящиеся под Харьковом, получили артиллерийские снаряды от США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на украинских боевиков.
«Раньше нас дислоцировали в районе Бахмута, сейчас нас перебросили сюда. Здесь намного «горячее». Там у нас не было снарядов. Здесь, по крайней мере, у нас есть снаряды, их начали подвозить. Нам есть над чем работать и сражаться», — рассказал наводчик 92-й отдельной штурмовой бригады Павел, управляющий гаубицей.

При этом командир артиллерийского подразделения бригады ВСУ Виталий выразил уверенность в том, что поставки вооружения не прекратятся, так как власти Украины чётко осознают важность удерживания обороны на харьковском направлении. Он подчеркнул, что, если сейчас ВСУ смогут остановить российское наступление, тогда ВС РФ не рискнут напасть на Сумскую или Полтавскую области и Киев.

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