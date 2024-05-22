Жители Каменки — Днепровской пожаловались на отравление после ударов ВСУ

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Жители Каменки — Днепровской в Запорожской области обращаются к медикам и жалуются на симптомы отравления после атаки со стороны боевиков ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«Сегодня в пять утра в частный сектор города Каменка-Днепровская, находящегося через Днепр напротив Никополя, Украиной был нанесен удар снарядами американского производства. Местные жители пишут: дыма было очень много и какой-то ядовитый дым. <...> Люди начали обращаться в больницу, дышать тяжело, рвота», — сказал Лебедев.
До этого, со слов Лебедева, стало известно, что ВСУ, по всей видимости готовили атаку с военного порта Очакова на Кинбурнскую косу. Есть данные, что туда завозили водные мотоциклы и катера.
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Никита Кротов