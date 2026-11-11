В Бурятии отец избивал ребенка за любую провинность

11 ноября 2026, 17:17

В Улан-Удэ отец несколько месяцев избивал ребенка за любую провинность

Фото: медиасток.рф

В Улан-Удэ направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с собственным сыном. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.