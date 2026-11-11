В Бурятии отец избивал ребенка за любую провинность
В Улан-Удэ направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с собственным сыном. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По версии следствия, с мая по август 2026 года мужчина, находясь дома, систематически избивал ребенка за незначительные провинности, а также совершал в отношении него иные насильственные действия. В результате мальчик получил телесные повреждения и испытывал физические и психические страдания.
О происходящем стало известно супруге обвиняемого, которая сообщила в правоохранительные органы. Мужчину задержали. Ему предъявили обвинение в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Ранее тульские подростки предстали перед судом за убийство, разбой и экстремизм. Летом 2024 года злоумышленники избили мужчину.
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