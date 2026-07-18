Более 370 БПЛА ВСУ пытались прорваться ночью в сторону Московского региона
За ночь украинские силы направили на Московский регион свыше 370 беспилотников, при этом несколько десятков дронов сбили на подлете к столице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, крупная воздушная атака началась вчера с 20:30 по московскому времени и продлилась большую часть ночи. Силы противовоздушной обороны отработали эффективно — основную массу БПЛА перехватили и нейтрализовали ещё на дальних рубежах.
Те 64 аппарата, которые прорвались ближе, ПВО успешно ликвидировала на подлёте к Москве. Информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате налета дронов или падения их обломков не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь с 17 на 18 июля украинские беспилотники атаковали Котовск в Тамбовской области. БПЛА попали в логистический центр Wildberries — семь сотрудников, которые работали в ночную смену, погибли. Также есть пострадавшие.
Читайте также: