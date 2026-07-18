Более 370 БПЛА ВСУ пытались прорваться ночью в сторону Московского региона

18 июля 2026, 06:41

Собянин: На Подмосковье летели более 370 БПЛА, 64 уничтожены на подлете к столице

Фото: iStock/Terry Papoulias

За ночь украинские силы направили на Московский регион свыше 370 беспилотников, при этом несколько десятков дронов сбили на подлете к столице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.