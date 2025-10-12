В Челябинске неизвестный обстрелял автобус с пассажирами
В Челябинске неизвестный открыл огонь по автобусу с пассажирами. Об этом сообщает телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей», опубликовав соответствующее видео.
Инцидент произошел вечером субботы, 11 октября, когда кто-то выстрелил из травматического пистолета в общественный транспорт №123. Предварительно, никто не пострадал, однако, судя по кадрам, пуля разбила стекло двери.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в хулиганстве.
Ранее сообщалось, что в Приморском городе Артем подростки распылили перцовый баллончик в водителя автобуса, который сделал им замечание о непристойном поведении.
Читайте также: