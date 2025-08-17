17 августа 2025, 04:54

Памятник Леониду Утёсову в Одессе осквернён из-за борьбы с русским наследием

Фото: Istock/Cylonphoto

Памятник советскому артисту Леониду Утёсову в Городском саду Одессы изрисован надписями и украшен «кровавыми слезами» — акт вандализма совершён группой, объявившей монумент символом русского мира.