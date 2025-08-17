Вандалы изобразили «кровавые слёзы» на памятнике Утёсову в Одессе как протест против русского мира
Памятник советскому артисту Леониду Утёсову в Городском саду Одессы изрисован надписями и украшен «кровавыми слезами» — акт вандализма совершён группой, объявившей монумент символом русского мира.
Неизвестные нанесли на бронзовую статую Утёсова красочные надписи и «кровавые слёзы», объяснив в Telegram-канале акции, что таким образом отреагировали на закрашивание тени Пушкина и борются с маркерами русского мира.
Группа «Робимо вам нерви», взявшая ответственность за акцию, заявила, что бедный Утёсов аж расплакался, увидев исчезновение Пушкина, отсылая к недавнему демонтажу памятника поэту в Болграде.
Памятник работы скульптора Александра Токарева, установленный в 2000 году, — культурный символ Одессы: Утёсов изображён сидящим на скамейке, где туристы традиционно фотографируются. Инцидент произошёл на фоне массового сноса советских и русских монументов по закону о «декоммунизации» 2015 года: только в Одесской области запланирован демонтаж 12 объектов, включая охраняемый ЮНЕСКО памятник Пушкину, который уже подвергался нападениям — в 2024 году его облили краской, а в феврале 2025-го украсили табличкой «Груз 200».
Читайте также: