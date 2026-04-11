В российском детсаду воспитательница месяцами истязала малышей

11 апреля 2026, 20:17

В Северодвинске воспитательница несколько месяцев избивала детей в яслях

В Архангельской области родители детей из ясельной группы детского сада «Винни-Пух» в Северодвинске пожаловались на рукоприкладство со стороны воспитательницы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





Сотрудница по имени Ольга на протяжении нескольких месяцев регулярно била и издевалась над малышами. Нянечка сняла моменты избиения на видео и передала запись подруге, а затем ролики увидели родители.



Воспитательница попыталась уволиться по собственному желанию, но руководство ей отказало. В настоящее время сотрудницу официально отстранили от работы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сотрудники ведомства проводят расследование.





