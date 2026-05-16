В Чечне бойца ММА Юнусова накажут по закону за нанесение побоев женщине

16 мая 2026, 21:49

Фото: istockphoto/Chalabala

В Чечне дадут правовую оценку инциденту с участием бойца ММА Джихада Юнусова, который избил женщину в подъезде из-за камеры видеонаблюдения. Виновный понесет заслуженное наказание, заявил вице-премьер правительства республики, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, пишет ТАСС.





Ранее в социальных сетях опубликовали видео, снятое в одном из подъездов Грозного. На кадрах зафиксировали, как между мужчиной и женщиной возникает словесная перепалка из-за установленной камеры видеонаблюдения.





«Понимаю, что нашим недоброжелателям очень хотелось бы, чтобы в нашем регионе сложилась ситуация, при которой женщины не защищены. Но благодаря волевой политике главы ЧР Рамзана Кадырова в республике женщина защищена и законом, и религиозными нормами, и традициями народов республики», — приводит слова Дудаева издание.



