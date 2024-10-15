В Чечне отправили в СИЗО водителя взорвавшейся автоцистерны с газом

Пугающая до дрожи история «девочки из сундука» прогремела на всю страну в 1989 году. Страдающая от алкоголизма доярка в тайне родила, а после 12 лет удерживала в деревянном ящике свою дочь. К подростковому возрасту ее тело исказилось до неузнаваемости, а психика была навсегда разрушена темнотой сундука.