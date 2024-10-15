В Чечне отправили в СИЗО водителя взорвавшейся автоцистерны с газом

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В Чеченской Республике арестовали водителя автоцистерны со сжиженным газом, которого подозревают в том, что по его вине произошел взрыв на заправке в Грозном. Об этом сообщает СК РФ. По данным ведомства, он нарушил требования безопасности, когда работал на АЗС.
«В Чеченской Республике в отношении водителя автоцистерны с сжиженным газом, подозреваемого в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель четырех человек, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в публикации.По версии следствия, из-за ошибки водителя автоцистерны во время работы на заправке прогремел взрыв. Расследование дела продолжается.
Напомним, взрыв на заправочной станции на улице Мохаммеда Али в Грозном произошел днем в субботу, 12 октября. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров пообещал, что виновные во взрыве на АЗС в Грозном понесут наказание.
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