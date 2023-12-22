В Чехии не увидели связи в стрельбе в Праге с терроризмом

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Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что стрельба в Карловом университете в Праге не имеет отношения к международному терроризму. Эту информацию сообщает чешский телеканал СТ24.
Он также отметил, что полиция будет проводить расследование на месте преступления еще продолжительное время.
В результате массовой стрельбы на философском факультете Карлового университета погибли 14 человек, еще 25 получили ранения, из них 10 находятся в тяжелом состоянии.
Стрелком оказался 24-летний Давид Козак, который покончил с собой после инцидента.
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Lidovky: Во время стрельбы в пражском университете погибли 10 человек
В результате массовой стрельбы на философском факультете Карлового университета погибли 14 человек, еще 25 получили ранения, из них 10 находятся в тяжелом состоянии.
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Артем Кузьмин