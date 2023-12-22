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В Чехии не увидели связи в стрельбе в Праге с терроризмом

Глава МВД Чехии Ракушан: стрельба в Праге не связана с международным терроризмом
22 декабря 2023, 03:23
Фото: iStock/Albertem

Фото: iStock/Albertem

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что стрельба в Карловом университете в Праге не имеет отношения к международному терроризму. Эту информацию сообщает чешский телеканал СТ24.
Он также отметил, что полиция будет проводить расследование на месте преступления еще продолжительное время.

В результате массовой стрельбы на философском факультете Карлового университета погибли 14 человек, еще 25 получили ранения, из них 10 находятся в тяжелом состоянии.


Стрелком оказался 24-летний Давид Козак, который покончил с собой после инцидента.

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#расследование
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В результате пожара в жилом доме в Смоленской области погибли два человека
При пожаре в квартире жилого дома в Смоленской области погибли два человека
22 декабря 2023, 02:54

Фото: iStock/DarthArt

В квартире многоэтажного дома в Сафоново, Смоленской области, произошел пожар, в результате которого два человека погибли, информирует МЧС РФ в своем Telegram-канале.
«Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Сафоново. В момент возгорания жильцы спали, никто не смог предупредить о происходящем. На месте пожара были обнаружены три человека; один из них был передан медицинским специалистам, в то время как двое, к сожалению, скончались», — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что пожар на площади 20 квадратных метров был потушен 10 специалистами и тремя единицами техники.

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В Чехии объявили день траура из-за гибели 14 человек при стрельбе в Праге
Премьер Чехии Фиала объявил пятницу днем траура из-за гибели 14 человек в Праге
22 декабря 2023, 02:39

Фото: iStock/Jack Holliday

Пятница, 22 декабря, была провозглашена в Чехии днем траура в свете трагедии, произошедшей в Карловом университете в Праге, где погибли 14 человек, заявил премьер-министр Петр Фиала.
Решение о трауре было принято на специальном заседании правительства после инцидента, когда 24-летний студент открыл стрельбу по студентам и прохожим, находившимся возле университета. Согласно последним данным, 25 человек получили ранения, из которых 11 находятся в тяжелом состоянии.

«Это страшная трагедия, которая шокировала всех граждан Чехии. Мы все испытываем боль и сопереживание к пострадавшим и их семьям. Правительство провело экстренное заседание, где приняли участие президент и спикер парламента. Мы решили объявить 23 декабря днем государственного траура. В это время в 12:00 по местному времени будет минута молчания в память о жертвах этой ужасной трагедии», — подчеркнул Фиала.
Президент Петр Павел, вернувшийся в Прагу из-за инцидента, выразил соболезнования семьям погибших и призвал к улучшению системы общественной безопасности, а также обратился к гражданам, призывая не злоупотреблять данной ситуацией и информацией о ней.

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Бельгийка погибла от падения новогодней елки
Бельгийка погибла от падения 20-метровой новогодней елки на площади Ауденарде
22 декабря 2023, 02:20

Фото6 istockphoto/Tat'yana Andreyeva

Вечером в четверг в центре бельгийского города Ауденарде в провинции Восточная Фландрия три человека пострадали в результате падения 20-метровой новогодней елки.
Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице, сообщило бельгийское телевидение RTL.

Мэр города Марник де Мелеместер пояснил, что елка упала из-за сильного порыва ветра.

«Три человека, оказавшиеся под падающей елкой, были доставлены в больницу. К сожалению, один из пострадавших скончался», — отметил мэр.
После инцидента власти города закрыли новогоднюю ярмарку, ведется расследование.

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В ДТП с грузовиком в российском регионе погибли пять человек
Под Ростовом двое взрослых и трое детей погибли при столкновении с грузовиком
22 декабря 2023, 00:47

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Ростовской области пятеро людей, включая троих детей, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию от ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, водитель Volkswagen Polo около 18:20 нарушил полосу движения и столкнулся с грузовиком MAN, двигавшимся по встречной полосе.

В результате аварии погибли два взрослых и двое детей, родившихся в 2013 и 2015 годах. Один из пассажиров был доставлен в больницу, где умер.

Ранее в Нижегородской области два человека погибли в ДТП с участием пяти автомобилей, среди которых был грузовик. Еще три человека получили травмы.

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#человек
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В Чехии уточнили число жертв стрельбы в Праге
Полиция: жертвами стрельбы в Карловом университете в Праге стали 14 человек
22 декабря 2023, 00:33

Фото: iStock/Josiah_S

Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек уточнил, что число жертв стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге составило 14 человек, передает ТАСС.
По данным Вондрашека, ранения получили 25 человек, из которых 10 находятся в критическом состоянии.

Изначально сообщалось о гибели 15 человек.

Давид Козак, 24-летний стрелок, устроил стрельбу в университете и покончил с собой внутри здания. У него было несколько законно приобретенных единиц оружия. Перед инцидентом в университете, студент убил своего отца.

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#студент
#человек
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В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли двое взрослых и три ребенка
21 декабря 2023, 22:11

Фото: iStock/Motortion

В ДТП на трассе в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУМВД России по региону.
По информации СМИ, трагедия случилась 21 декабря на 153-м километре автодороги «Ростов-Ставрополь».

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем МАН в составе полуприцепа.

В результате аварии погиб водитель легкового пассажира, а также четверо его пассажиров, трое из которых были несовершеннолетними. Пассажирка 2009 года рождения была экстренно госпитализирована с места происшествия в больницу, однако, спасти её не удалось.

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#дети
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Жительница Краснодара выжила после «лавины» из туалетной бумаги в супермаркете
21 декабря 2023, 21:30

Фото: iStock/sergeyryzhov

Жительница Краснодара чуть не погибла в магазине после того, как ее завалило туалетной бумагой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что грузчик складывал продукцию с другой стороны стеллажа и случайно столкнул верхние поддоны с продукцией туалетной бумаги на женщину. Тяжелые деревянные поддоны упали на голову пострадавшей.

Отмечается, что женщину госпитализировали в результате получения тяжелых травм. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Челябинске аниматор в костюме Деда Мороза сорвался и упал с высоты 24 этажа. Он разбился, ударившись о соседнее здание и погиб на месте от полученных травм на глазах у десятка детей.

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#госпитализация
#женщины
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В Белгородской области женщину со сломанной ногой тащили до скорой на ватрушке
Белгородская прокуратура выясняет, почему скорая застряла на нечищеной дороге
21 декабря 2023, 21:22

Фото: iStock/Motortion

В Белгородской области начали проверку после информации о том, что женщину со сломанной ногой пришлось тащить до машины скорой помощи на ватрушке для катания, об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.
Ранее в социальных сетях распространилось видео из СНТ «Авбтомобилист-2» Белгородской области. По информации Telegram-канала SHOT, местная жительница поскользнулась и сломала ногу. Ей вызвали скорую помощь, однако, автомобиль увяз в снегу и не смог подъехать к дому пострадавшей. Сотрудники МЧС пытались откопать машину, а когда этого не получилось, то женщину со сломанной ногой поместили на ватрушку и почти километр тащили её до скорой.

«Прокуратурой области, с привлечением органов контроля, организована проверка информации, размещенной в сетевом издании «Белгород №1», по факту ненадлежащей расчистки дорог в СНТ «Автобмобилист-2», что повлекло недоступность оперативного оказания медицинской помощи пациентке», — прокомментировали ситуацию представители ведомства.

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#мчс
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#Белгород
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#прокуратура
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В Челябинске мужчина в костюме Деда Мороза погиб, сорвавшись с 24 этажа
21 декабря 2023, 20:59

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Челябинске аниматор в костюме Деда Мороза сорвался и упал с высоты 24 этажа, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 25-летнего аниматора пригласили на дворовой праздник. Мужчина должен был спуститься спуститься по верёвкам вниз, чтобы эффектно поздравить детей.

Однако, промышленный альпинист перепутал верёвки и сорвался вниз с высоты 24 этажа. Он разбился, ударившись о соседнее здание и погиб на месте от полученных травм на глазах у десятка детей. В этот момент ребята звали Деда Мороза.

По факту произошедшего инициирована проверка. На месте происшествия работают следователи.

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