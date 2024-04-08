В Чехове спасатели помогли спуститься застрявшему на дереве мужчине

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Мужчину, застрявшего на дереве во время обрезки сухих веток, выручили спасатели, инцидент произошел в посёлке Новый Быт городского округа Чехов, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу спасения «Система-112» позвонил мужчина и рассказал, что его 50-летний сосед опиливал деревья на своём приусадебном участке, зацепил большой веткой приставленную к стволу деревянную лестницу и сломал её. Из-за этого сосед застрял на высоком дереве и не может спуститься самостоятельно», — говорится в сообщении.Спасатели немедленно выехали на вызов. На месте они развернули трёхколенную лестницу и помогли мужчине спуститься. В ходе происшествия мужчина не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.
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Лев Каштанов