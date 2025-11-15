В Челябинске автобус попал в жесткое ДТП
Mash: В Челябинске автобус врезался в опору моста при вылете с дороги
В Челябинске автобус с пассажирами съехал с дороги и врезался в опору моста. Об этом сообщает Telegram‑канал Ural Mash.
По информации СМИ, за рулём «Лиаза» находился 53‑летний водитель маршрута №123. Очевидцы утверждают, что он потерял сознание. На месте происшествия работают спасатели и несколько бригад скорой помощи.
В сети появились кадры с места ДТП, на которых видно прибывших спасателей и медиков. В аварии пострадали семь человек.
Ранее сообщалось, что в центре Стокгольма водитель двухэтажного автобуса совершил наезд на людей у остановки. Три человека погибли, ещё несколько получили травмы.
