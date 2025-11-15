В Челябинске автобус попал в жесткое ДТП

15 ноября 2025, 17:56

Mash: В Челябинске автобус врезался в опору моста при вылете с дороги

Фото: istockphoto/conejota

В Челябинске автобус с пассажирами съехал с дороги и врезался в опору моста. Об этом сообщает Telegram‑канал Ural Mash.