Тысячи человек покинули свои дома в Дагестане

Более трех тысяч человек эвакуировали из подтопленных районов Дагестана
Более трех тысяч человек, треть из которых – дети, эвакуировали из подтопленных районов Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем канале в мессенджере Max.



По данным ведомства, в настоящий момент в пунктах временного размещения находятся 26 взрослых и 32 ребенка. Из-за ливней подтопленными оказались 760 жилых домов и 950 придворных участков в республике.

«Проведена эвакуация 3 338 человек, из них 1 033 детей», – говорится в сообщении.
Напомним, в связи с непогодой в Махачкале ввели режим ЧС, а во всем регионе – режим повышенной готовности. Объем недавно выпавших осадков поставил новый рекорд десятилетия.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подписал распоряжение о введении режима ЧС. Причиной также стали сильные дожди.
