Тысячи человек покинули свои дома в Дагестане

29 марта 2026, 16:42

Более трех тысяч человек эвакуировали из подтопленных районов Дагестана

Фото: Телеграм/mchsdagestan

Более трех тысяч человек, треть из которых – дети, эвакуировали из подтопленных районов Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем канале в мессенджере Max.





По данным ведомства, в настоящий момент в пунктах временного размещения находятся 26 взрослых и 32 ребенка. Из-за ливней подтопленными оказались 760 жилых домов и 950 придворных участков в республике.

«Проведена эвакуация 3 338 человек, из них 1 033 детей», – говорится в сообщении.