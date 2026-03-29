Тысячи человек покинули свои дома в Дагестане
Более трех тысяч человек, треть из которых – дети, эвакуировали из подтопленных районов Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, в настоящий момент в пунктах временного размещения находятся 26 взрослых и 32 ребенка. Из-за ливней подтопленными оказались 760 жилых домов и 950 придворных участков в республике.
«Проведена эвакуация 3 338 человек, из них 1 033 детей», – говорится в сообщении.Напомним, в связи с непогодой в Махачкале ввели режим ЧС, а во всем регионе – режим повышенной готовности. Объем недавно выпавших осадков поставил новый рекорд десятилетия.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подписал распоряжение о введении режима ЧС. Причиной также стали сильные дожди.