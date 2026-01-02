Россиянин украл из магазина 300 упаковок кофе и 39 банок шоколадной пасты
22-летнего жителя Липецка задержали по подозрению в краже крупной партии кофе и шоколадной пасты. Ущерб от инцидента превысил 140 тысяч рублей, сообщает областное управление МВД.
По информации ведомства, директор торговой точки заявил в полицию об исчезновении 300 упаковок кофе и 39 банок шоколадной пасты. Сотрудники правоохранительных органов установили, что молодой человек действовал под видом покупателя. Он наполнил несколько тележек товаром, после чего вывез его через служебный выход.
Правоохранители задержали подозреваемого. Сейчас они проверяют его возможную причастность к аналогичным преступлениям. По факту кражи возбудили уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.
