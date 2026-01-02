Россиянин украл из магазина 300 упаковок кофе и 39 банок шоколадной пасты

02 января 2026, 14:06

Полиция задержала 22-летнего жителя Липецка по подозрению в краже из магазина

Фото: Istock/Yingko

22-летнего жителя Липецка задержали по подозрению в краже крупной партии кофе и шоколадной пасты. Ущерб от инцидента превысил 140 тысяч рублей, сообщает областное управление МВД.