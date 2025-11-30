В элитном московском ресторане посетитель угрожал студентке изнасилованием
В московском ресторане Oltermare произошёл конфликт между посетителем и студенткой МГИМО Дарианной. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
По словам девушки, мужчина по имени Гамлет сначала попытался с ней познакомиться, а после отказа начал оскорблять её и угрожать изнасилованием. Дарианна оттолкнула мужчину ногой. После этого к конфликту присоединились друзья Гамлета.
Администрация ресторана вмешалась в ситуацию. Как утверждает студентка, сотрудники заведения возложили на неё вину за произошедшее. Девушка считает, что Oltermare покрывает агрессора, поскольку тот подкупил персонал. Администрация ресторана сообщила, что они проводят внутреннюю проверку, чтобы установить точные обстоятельства инцидента.
Ранее в ресторане Сургута посетители устроили жестокую расправу над официантом.
Читайте также: