В Дагестане подросток пострадал на популярном водном аттракционе
В Каспийском море у побережья Дагестана подростка госпитализировали после травмы на популярном летнем водном аттракционе. Об этом сообщили в канале «Западное МСУТ СК России» на платформе MAX.
По предварительным сведениям, инцидент случился днём 5 августа в акватории у села Инчхе Каякентского района. Во время катания на буксируемом водном тюбинге, который тянул гидроцикл под управлением судоводителя, несовершеннолетний пассажир получил травму. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, подробности о его состоянии в материале не приводятся.
Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий по факту случившегося и выясняют все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Петропавловске-Камчатском двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа. После случившегося его экстренно госпитализировали.
Читайте также: