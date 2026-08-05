В Дагестане подросток пострадал на популярном водном аттракционе

05 августа 2026, 23:50

В Каспийском море в Дагестане подросток пострадал на буксируемом водном тюбинге

Фото: iStock/Steven White

В Каспийском море у побережья Дагестана подростка госпитализировали после травмы на популярном летнем водном аттракционе. Об этом сообщили в канале «Западное МСУТ СК России» на платформе MAX.