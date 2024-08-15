В Челябинске произошло серьезное ДТП

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Серьезная авария произошла в центре Челябинска, сообщает Telegram-канал «ЧелябГЭТ. Происшествия». Уточняется, что столкнувшиеся машины сильно повреждены, а движение троллейбусов перекрыто.
«Стоит движение троллейбусов от перекрестка проспекта Ленина и Российской в направлении ЖБИ. Произошло ДТП с участием двух машин. Троллейбус №16 направили с АМЗ до ДС Юность», — сказано в сообщении.На месте работают медики и спасатели. О пострадавших пока нет никакой информации, как и подробностей случившегося.
Ранее сообщалось об аварии в Подольске с участием скорой помощи и такси. По данным городской прокуратуры, автомобили двигались в попутном направлении. Пострадала 16-летняя девушка-подросток.
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