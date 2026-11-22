В Челябинской области 15 человек пострадали в аварии с автобусом
Пятнадцать пассажиров автобуса пострадали в ДТП, произошедшем в Челябинской области. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.
21 ноября в Чебаркульском районе на автодороге между железнодорожной станцией Бишкиль и селом Варламово произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автобуса марки «Ивеко», мужчина 1974 года рождения, не справился с управлением из-за неблагоприятных погодных условий и съехал с трассы в левый кювет, где транспортное средство наехало на дерево.
В момент аварии в салоне автобуса находились 16 пассажиров, направлявшихся в город Карталы. Одной из пассажирок, женщине 1952 года рождения, потребовалась медицинская помощь. С полученными травмами она была доставлена в больницу.
Сотрудники ГАИ оперативно прибыли на место происшествия, помогли пассажирам выбраться из кювета и предоставили им временное убежище в служебном автомобиле. Затем людей перевезли в ближайший населенный пункт, где разместили в доме культуры. Позднее за ними прибыл автобус, который доставил их по домам.
На следующий день, 22 ноября, еще 14 человек, находившихся в автобусе, обратились в медицинские учреждения с жалобами на самочувствие. Семи из них было назначено стационарное лечение, остальным оказали необходимую медицинскую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают расследование инцидента, выясняя все обстоятельства и причины ДТП.
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