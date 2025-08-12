В Челябинской области координатор «Русской общины» избил свою жену

12 августа 2025, 16:54

Фото: iStock/lolostock

Координатор движения «Русская община» в городе Троицк Челябинской области избил свою супругу, за что был приговорен к 10 суткам административного ареста. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».





По словам супруги мужчины, 36-летней Марины, супруг Станислав избил ее и пытался задушить в ночь с 17 на 18 июля. Когда женщина обратилась в полицию, то там отказались фиксировать побои. В итоге 1 августа мужчину все-таки арестовали на 10 суток административного ареста по делу о побоях.



Как рассказала Марина в интервью с изданием, она вышла замуж за Станислава около 15 лет назад. По ее словам, тогда он был совершенно другим человеком и сильно поменялся после вступления в «Русскую общину».





«Постоянно стал сидеть в телефоне, перестал появляться на работе, прекратил общаться с друзьями. Еще он мог долго не возвращаться домой. Что-то ненормальное стало происходить», — рассказала женщина.