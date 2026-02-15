В Челябинской области нашли погибшей пропавшую 13 дней назад девушку

15 февраля 2026, 18:58

Фото: iStock/blinow61

Пропавшую 2 февраля в поселке Зауральский 19-летнюю девушку нашли погибшей. Об этом сообщили в Поисковом отряде «ЛизаАлерт» Челябинской области.