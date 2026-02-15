В Челябинской области нашли погибшей пропавшую 13 дней назад девушку
Пропавшую 2 февраля в поселке Зауральский 19-летнюю девушку нашли погибшей. Об этом сообщили в Поисковом отряде «ЛизаАлерт» Челябинской области.
Россиянка покинула дом в лёгкой одежде, свернула за угол и пропала. Телефон она оставила дома. Подробности происшествия не разглашаются.
Во время поисковой операции добровольцы и спасатели обследовали территорию в 260 квадратных километров, прошли пешком и проехали свыше 2200 километров, использовали дроны и снегоходы. В поисках участвовали около 400 человек.
Отец девушки рассказал, что его дочь иногда навещала дедушку, живущего на краю деревни, но в тот раз она прошла мимо его дома и направилась в лес. Он предположил, что девушка могла заблудиться из-за слабого зрения и неблагоприятных погодных условий.
