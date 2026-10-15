В Челябинской области парочка занялась сексом на вершине горы
SHOT: В Златоусте пара занялась сексом на вершине горы на глазах туристов
В окрестностях Златоуста (Челябинская область) случился курьезный инцидент: прямо на глазах у группы туристов пара вступила в половую близость на вершине горы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника, все произошло во время восхождения туристов на скалы Семибратки. Поднявшись на вершину, группа неожиданно обнаружила там мужчину и женщину, которые занимались сексом.
Очевидцы успели снять происходящее на видео. Других подробностей не приводится.
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