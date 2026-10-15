В Челябинской области парочка занялась сексом на вершине горы

15 октября 2026, 20:48

SHOT: В Златоусте пара занялась сексом на вершине горы на глазах туристов

Фото: istockphoto/Shaiith

В окрестностях Златоуста (Челябинская область) случился курьезный инцидент: прямо на глазах у группы туристов пара вступила в половую близость на вершине горы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.