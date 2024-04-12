В Челябинской области спасли всех 53 рыбаков, застрявших на льдине

Фото: МЧС России
Спасатели вызволили всех 53 рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине в Челябинской области. Об этом информирует Телеграм-канал МЧС России.
До этого региональный главк МЧС сообщил, что на озере Куракли-Маян Кунашакского муниципального района рыбачили несколько десятков рыбаков. В процессе таянья льда у береговой линии образовалась закраина шириной 30 метров, которую преодолеть не представлялось возможности.
К месту ЧП отправились спасатели, среди них были специалисты с беспилотной авиационной системой для разведки территории.
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К месту ЧП отправились спасатели, среди них были специалисты с беспилотной авиационной системой для разведки территории.
«Всего со льда спасены 53 рыбака в Челябинской области. Никто не пострадал. Спасательная операция завершена», — сказано в сообщении.До этого спасатели вытащили в окно 300-килограммового москвича для госпитализации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак