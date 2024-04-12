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В Челябинской области спасли всех 53 рыбаков, застрявших на льдине

Сотрудники МЧС спасли 53 рыбаков, которые застряли на льдине под Челябинском
12 апреля 2024, 04:04
Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Спасатели вызволили всех 53 рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине в Челябинской области. Об этом информирует Телеграм-канал МЧС России.
До этого региональный главк МЧС сообщил, что на озере Куракли-Маян Кунашакского муниципального района рыбачили несколько десятков рыбаков. В процессе таянья льда у береговой линии образовалась закраина шириной 30 метров, которую преодолеть не представлялось возможности.

К месту ЧП отправились спасатели, среди них были специалисты с беспилотной авиационной системой для разведки территории.



«Всего со льда спасены 53 рыбака в Челябинской области. Никто не пострадал. Спасательная операция завершена», — сказано в сообщении.
До этого спасатели вытащили в окно 300-килограммового москвича для госпитализации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие время
WSJ: Израиль ожидает прямую атаку со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов
12 апреля 2024, 04:34

Фото: istock / Zeferli

Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов. Об этом информирует американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленный источник.
Как утверждает собеседник агентства, проинформированный иранским руководством, финальное решение еще не принято, но планы атаки обсуждаются.

По информации издания, доклады разведки Соединенных Штатов свидетельствуют о планируемом ударе со стороны Ирана в течение нескольких дней, «возможно, по израильской территории».

До этого колумнист британского издания The Telegraph Ричард Кемп призвал Великобританию начать военные действия против Ирана в случае, если Исламская Республика решится атаковать Израиль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
#иран
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#атака
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Погиб адвокат Андрея Чикатило
Адвокат серийного убийцы Чикатило Хабибулин погиб в ДТП под Луганском
12 апреля 2024, 04:24

Фото: istock / gorodenkoff

Бывший адвокат маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин скончался после ДТП под Луганском. Об этом сообщает лечебно-реабилитационный научный центр «Феникс» во «ВКонтакте».
«ЛРНЦ «Феникс» постигла тяжелая утрата… Трагически оборвалась жизнь Марата Заидовича Хабибулина. Юрист «Феникса», специалист по правовым проблемам в области психиатрии и наркологии, Марат Заидович был профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом», — сказано в некрологе.
Как сообщила бывшая коллега «Феникса» Ольга Бухановская изданию ТАСС, точная причина гибели пока неизвестна. Возможно, причиной гибели стало ДТП или проблемы со здоровьем. Как заявила собеседница агентства, адвокат направлялся из ЛНР в Ростов-на-Дону.

Хабибулина в апреле 1992 году назначили госзащитником Чикатило. Судебный процесс над маньяком длился 2 года, в результате его приговорили к смертной казни, 14 февраля 1994 года Чикатило был расстрелян.

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#ростов
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В Москве умершие пенсионерка с сыном год пролежали в квартире незамеченными
Мумифицированные тела мужчины и женщины обнаружили в квартире в Москве
12 апреля 2024, 02:17

Фото: istock / Artem_Furman

На юге Москвы обнаружили тела мужчины и женщины, которые практически год пролежали в квартире. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Накануне в квартире жилого дома на Булатниковской улице были обнаружены тела двух человек, мужчины и женщины. По предварительным данным, их смерть наступила около года назад», — заявил собеседник издания.
Он добавил, что сейчас сотрудники полиции устанавливают причину смерти, назначен ряд экспертиз. По факту смерти проводится доследственная проверка.

Ранее ФСБ показала, где хранил бомбу иностранец, планирующий теракт в синагоге. Мужчина планировал устроить теракт в синагоге в Москве во время скопления людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дома
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#тела
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В Сочи на одном из рейсов бортпроводник и пенсионер подрались из-за воды — видео
Драка экипажа «Уральских авиалиний» с пенсионером из Сочи и попал на видео
12 апреля 2024, 01:06

Фото: istock / tanyss

​​​​​Драка между бортпроводником российской авиакомпании «Уральские авиалинии» и пенсионером произошла в Краснодарском крае. Кадры публикует Телеграм-канал Mash.
По данным источника, конфликт между членом экипажа и пассажиром началась после того, как несколько человек на рейсе Сочи — Москва захотели выйти на свежий воздух через час пребывания на борту. Из-за технических неполадок, пассажиры были вынуждены находиться в салоне в душных условиях. Позже в самолете и вовсе отключили кондиционеры, из-за чего в салоне стало еще жарче.

Один из пассажиров-пенсионеров в грубой форме попросил воды у члена экипажа. Сначала сотрудник перевозчика попытался успокоить мужчину, но не выдержал и бросил в него бутылку. Пенсионер, в свою очередь, ударил бортпроводника по лицу.

В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что самолет задержали на полтора часа. Кондиционер был отключен из-за сбоя электронной системы. А пассажиров не выпускали на свежий воздух, чтобы сократить время задержки.


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#самолет
#драка
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#кондиционеры
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Женщину заставили прилюдно раздеться в аэропорту из-за протеза груди
BI: в аэропорту Дублина пассажирку заставили снять протез груди
11 апреля 2024, 23:57

Фото: istock / Zhanna Danilova

Жительница Ирландии пожаловалось на сотрудников дублинского аэропорта, которые заставили её снять протез груди при других пассажирах в ходе досмотра. Об этом сообщает Business Insider.
Пассажирка планировала совершить рейс из Дублина в Донегол, но во время досмотра одна из работниц службы безопасности попросила ирландку проследовать на повторный досмотр, после чего заставила ее снять грудной протез.

Женщина попросила отвести ее в специальное помещение, но сотрудница охраны заставила женщину снять протез на глазах у всех пассажиров. После полёта пострадавшая обратилась с жалобой к руководству дублинского аэропорта, спустя длительное время перед ней извинились.

Представители воздушной гавани завили, что это единичный случай и более подобного с пассажирами не будут допускать.

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#женщина
#аэропорт
#досмотр
#охрана
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ФСБ показала, где хранил бомбу иностранец, планирующий теракт в синагоге
ФСБ показала место хранения взрывчатки иностранцем, планирующим теракт в Москве
11 апреля 2024, 23:33

Фото: istock / aerogondo

Федеральная служба безопасности показала кадры из квартиры боевика, который замышлял теракт в одной из синагог города Москвы. О пресечении попытки совершения террористического акта в ФСБ стало известно 11 апреля.
Сообщается, что уроженец одной из стран Средней Азии изучал столичное культовое еврейское учреждение. В ходе задержания 10 апреля злоумышленник оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём он был убит.

На видео показано лежащее на полу тело, отверстия от пуль в оконном стекле, компоненты для изготовления СВУ. Само устройство злоумышленник хранил под матрасом.

Ранее сообщалось, что стрелявший в полицейских в Подмосковье признался следователю в преступлениях. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#квартиры
#фсб
#видео
#теракт
#кадры
#служба
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Мужчина планировал устроить теракт в синагоге в Москве во время скопления людей
ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве
11 апреля 2024, 21:32

Фото: iStock/Diy1

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который собирался совершить уроженец одной из стран Средней Азии в культовом еврейском учреждении в Москве в момент массового скопления граждан. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Уточняется, что уроженец одной из стран Средней Азии собрал необходимые данные у одной из синагог Москвы. После этого он приобрёл всё необходимое для изготовления самодельного взрывного устройства.

В момент задержания преступник оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован ответным огнём.

В четверг, 11 апреля, сотрудники управления ФСБ РФ по Калининградской области также задержали двух местных жителей за организацию диверсионного сообщества по указанию Службы безопасности Украины.

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#данные
#фсб
#теракт
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Стрелявший в полицейских в Подмосковье признался следователю в преступлениях
11 апреля 2024, 21:31

Фото: Istockphoto / Atstock Productions

Задержанный в четверг в Тверской области Василий Буряков, напавший 7 апреля на полицейских в Подмосковье, на допросе дал следователю признательные показания. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Он пояснил, что приехал на участок местности, чтобы перезаложить наркотики, однако в процессе этого был застигнут сотрудниками МВД. Обвиняемый открыл стрельбу по полицейским из пистолета, после чего скрылся. С ним продолжается проведение следственных действий. Запланированы опознание и проверка показаний на месте», – рассказали в пресс-службе.
Ранее там заявили, что Бурякова, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия, задержали Тверской области. Затем его доставили на допрос к следователю первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области.
«Подмосковные следователи и криминалисты вместе с оперативными сотрудниками обнаружили тайник обвиняемого, где находился схрон оружия. Оттуда изъяли автомат, пистолет, большое количество пуль, гильз и патронов, контейнеры с веществом, схожим с наркотиком. Всё изъятое направлено на экспертизу», – рассказали в областном главке СКР.
Заочно Бурякову уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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#мвд московской области
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#подмосковье
#московская область
#безопасность
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В Германии чиновник насиловал сыновей украинских беженцев
Bild: В Германии осудили чиновника, который насиловал детей украинских беженцев
11 апреля 2024, 21:19

Фото: iStock/Sebastian Gorczowski

В Германии местного чиновника приговорили к восьми годам тюрьмы за сексуальное насилие над детьми украинских беженцев. Об этом сообщает Bild.
Согласно сообщению 43-летний женатый чиновник связался через соцсети с украинкой и предложил ей помощь в обустройстве в Германии. Женщина приехала туда со своим четырьмя детьми – двумя девочками и двумя мальчиками. Мужчина снял им квартиру в доме, котором проживает сам, дарил подарки и приглашал на различные мероприятия.

Оказалось, что все это время мужчина совершал с сыновьями украинки 9 и 11 лет действия сексуального характера. Он убеждал их молчать, угрожая депортацией из страны. Спустя время мальчики рассказали всё маме. Та обратилась в полицию.

При обыске у чиновника нашли целую коллекцию детского порно, в том числе с его участием. Он также снимал на видео свои действия с украинскими детьми и делился кадрами с другим педофилом.

Мужчину осудили на восемь лет с необходимостью пройти соответствующее лечение. При этом судья отметил, что в США его приговорили бы к 20 годам, однако суд вынужден соблюдать немецкие законы.

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