В Подмосковье суд вынес суровый приговор насильнику ребёнка
В Подмосковье суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы за преступление против несовершеннолетней. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, жителя Наро-Фоминска признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса.
Следствие и суд установили, что действия мужчины подпадают под пункт «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).
Возраст осужденного и потерпевшей официальные органы не раскрывают. Наро-Фоминский городской суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы. Первые 10 лет осужденный проведёт в тюрьме, следующие 10 лет — в исправительной колонии строгого режима.
Ранее в Брянске мужчина получил шесть лет колонии за совращение двух девочек.
