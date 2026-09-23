Достижения.рф

В Чувашии подросток погиб после ремонта мопеда в гараже

Фото: iStock/Far700

Подросток погиб в Новочебоксарске после ремонта мопеда в гараже. Об этом рассказали в канале «Прокуратура Чувашии» на платформе MAX.



Медики оперативно выехали на место после того, как в экстренные службы поступило сообщение о плохом самочувствии несовершеннолетнего в одном из гаражей. К сожалению, спасти ребёнка не удалось.

Предварительно, компания подростков собралась вечером, чтобы провести время вместе. Ребята занимались ремонтом мопеда в помещении, но случилась беда. Одной из возможных причин смерти молодого парня специалисты считают отравление парами бензина или выхлопными газами.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и точную причину гибели. По итогам проверки будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела или принятии мер прокурорского реагирования.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0