В российском городе прохожий изрезал лицо и руки 11-летней девочке
В Омске полиция разыскивает мужчину, который напал на 11-летнюю девочку. Инцидент произошёл, когда ребёнок возвращался из школы. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
23 октября дочь местной жительницы Анны шла домой из школы искусств. К ней подошёл незнакомец и спросил, где находится магазин. Когда девочка отвернулась, чтобы показать направление рукой, мужчина ударил её по голове, а затем начал наносить удары по лицу острым предметом.
После нападения злоумышленник скрылся. Его местонахождение сейчас неизвестно. В результате инцидента у ребёнка остались порезы на лице и руках. Мать сфотографировала травмы и обратилась в правоохранительные органы. Региональное МВД возбудило уголовное дело и начало операцию по поиску нападавшего.
Ранее в метро Петербурга мужчина избил девочку в метро за нецензурную брань.
