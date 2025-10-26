В российском городе прохожий изрезал лицо и руки 11-летней девочке

26 октября 2025, 19:34

В Омске ищут мужчину, который ударил ребёнка по лицу острым предметом

Фото: Istock/feri ferdinan

В Омске полиция разыскивает мужчину, который напал на 11-летнюю девочку. Инцидент произошёл, когда ребёнок возвращался из школы. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».