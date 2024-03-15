В Дагестане два человека погибли из-за взрыва газовоздушной смеси в канализации

Фото: istock / dzika_mrowka
Два человека погибли от взрыва ацетиленовой газовоздушной смеси в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану, пишет ТАСС.
По предварительной информации следствия, два сотрудника УЖКХ приехали для выполнения технических работ к жилому дому, который расположен в поселке Юбилейный в Хасавюрте
По данным Телеграм-канал SHOT, один из мужчин бросил окурок в канализацию. На место инцидента выехали следователи и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что на западе Москвы взорвался автомобиль с мужчиной внутри. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Суд оштрафовал москвичку за вышитое украшение в виде сине-желтой незабудки
В Германии нашли живой новорожденную дочь убитой украинки, она была у двух мужчин
Россиянку задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д путях
«В результате несоблюдения техники безопасности произошел хлопок ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе, в результате которого оба сотрудника погибли», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что на западе Москвы взорвался автомобиль с мужчиной внутри. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Суд оштрафовал москвичку за вышитое украшение в виде сине-желтой незабудки
В Германии нашли живой новорожденную дочь убитой украинки, она была у двух мужчин
Россиянку задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д путях
Алина Юрчак