14 августа 2026, 03:09

Фото: iStock/SB Arts Media

В сентябре 2016 года в Перми пропала 27-летняя Елена Ж. Девушка вышла на прогулку, сообщила матери о возвращении домой и перестала выходить на связь. Волонтёры и полиция нашли её тело недалеко от дома, а следствие быстро установило личность подозреваемого. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Ушла на встречу с подругой и пропала Волонтёры нашли тело девушки в кустах С Еленой простились друзья, родные и жених Следствие вышло на случайного знакомого Елены Дмитрий Л. признался в убийстве В суде убийца спорил с семьёй погибшей о тратах на похороны Какой приговор получил убийца Елены Ж.

Ушла на встречу с подругой и пропала

Волонтёры нашли тело девушки в кустах

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С Еленой простились друзья, родные и жених

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Дмитрий Л. признался в убийстве

В суде убийца спорил с семьёй погибшей о тратах на похороны

Сын проснулся и увидел маму без признаков жизни: полицейский нанёс жене 57 ножевых ранений. Подробности громкого дела

Какой приговор получил убийца Елены Ж.