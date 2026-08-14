Незнакомец утешил девушку после ссоры с парнем, а затем, воспользовавшись ее доверием, жестоко расправился с ней. Что известно?
В сентябре 2016 года в Перми пропала 27-летняя Елена Ж. Девушка вышла на прогулку, сообщила матери о возвращении домой и перестала выходить на связь. Волонтёры и полиция нашли её тело недалеко от дома, а следствие быстро установило личность подозреваемого. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Ушла на встречу с подругой и пропалаВечером 4 сентября 2016 года Елена Ж. покинула квартиру, чтобы встретиться с подругой. Около 23:00 девушка позвонила матери. Она сказала, что направляется домой. После этого связь с Еленой оборвалась. Домой она не пришла, а телефон перестал отвечать. Родные начали искать девушку самостоятельно, а 6 сентября обратились в полицию.
Информацию о пропаже распространили в социальных сетях. Через два дня к поискам присоединились волонтёры. Около 25 жителей Перми разделились на группы и обследовали территорию в Закамске. Поисковики проверили берег Камы, гаражи и лесной массив у остановки «Ушакова». Именно там очевидцы в последний раз видели Елену.
Волонтёры нашли тело девушки в кустахВо время поисков добровольцы заметили на пустыре белый кед с розовыми цветами. В такой обуви Елена ушла из дома в день исчезновения. Неподалёку, среди кустов и высокой травы, волонтёры нашли тело девушки. Оно находилось примерно в 500 метрах от её дома. Кто-то забросал Елену ветками, однако её одежда сохранилась в порядке. Рюкзак лежал рядом, ценности никто не забрал.
Эксперты сначала не заметили на месте очевидных признаков преступления. Судебно-медицинская экспертиза позже установила, что смерть носила насильственный характер. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
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С Еленой простились друзья, родные и жених12 сентября у дома, где Елена жила с матерью, собрались родственники, друзья и знакомые. Проститься с девушкой пришли около 70 человек. Они вспоминали Елену как доброго, общительного и творческого человека.
После девятого класса она окончила педагогический колледж. По профессии в последние годы не работала. Девушка рисовала, занималась аэрографией в автосалоне и делала роспись на ногтях. Елена много лет встречалась с молодым человеком. Пара планировала свадьбу. В день исчезновения девушки её возлюбленный находился на работе. Трагедия тяжело отразилась на обеих семьях.
Следствие вышло на случайного знакомого Елены15 сентября правоохранители задержали 31-летнего жителя Соликамска Дмитрия Л. Ранее мужчина имел судимости за имущественные преступления и избиение человека, скончавшегося от полученных травм. Дмитрий подрабатывал ремонтом квартир. В социальных сетях он представлялся специалистом по уголовному и гражданскому праву и предлагал юридические услуги.
По версии следствия, в тот вечер Елена поссорилась со своим молодым человеком и гуляла в компании из нескольких человек. Дмитрий приехал в Закамск к знакомым и присоединился к этой группе. Во время разговора девушка упомянула о проблемах в отношениях. Затем Елена и новый знакомый отошли от компании в сторону леса. Свидетели утверждали, что она пошла с ним добровольно.
Дмитрий Л. признался в убийствеНа допросе задержанный рассказал, что предложил Елене интимную близость. Девушка отказалась. После этого мужчина напал на неё. Следствие установило, что Дмитрий попытался скрыть тело ветками, а затем ушёл ночевать к знакомому. На следующий день он покинул Пермь и несколько раз менял место пребывания. За 11 дней мужчина успел побывать в Березниках, Соликамске и Александровске. Сотрудники правоохранительных органов устроили засаду в квартире его приятеля и задержали подозреваемого.
В суде убийца спорил с семьёй погибшей о тратах на похороныПроцесс стартовал 20 февраля 2017 года в Кировском районном суде Перми. Мать и сестра Елены потребовали взыскать 116 тысяч рублей на похороны. Каждая из них попросила по 4 миллиона рублей компенсации морального вреда.
Дмитрий Л. подробно оспаривал расходы семьи. Он задавал вопросы о чеках на лекарства, одежду и вещи, которые родные положили в гроб девушки. В суде выступила сожительница подсудимого. Она сообщила, что 6 сентября мужчина позвонил ей и сказал, что убил девушку. Женщина характеризовала его как спокойного человека.
Суд узнал, что у Дмитрия есть двое детей от разных женщин. Мужчина не платил алименты на первого ребёнка, поэтому его разыскивали судебные приставы. В последнем слове он просил о снисхождении, ссылаясь на инвалидность матери и проблемы со здоровьем.
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Какой приговор получил убийца Елены Ж.Судебно-психиатрическая экспертиза признала Дмитрия Л. вменяемым. Специалисты пришли к выводу, что во время преступления он осознавал свои действия. Следователи провели пять осмотров места происшествия, назначили семь экспертиз и допросили десятки свидетелей. Собранные доказательства подтвердили вину подсудимого.
9 марта 2017 года Кировский районный суд Перми приговорил Дмитрия Л. к 14 годам лишения свободы. Первые три года мужчина должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима. Суд обязал осуждённого возместить семье Елены 116 тысяч рублей материального ущерба. Компенсацию морального вреда суд снизил до 200 тысяч рублей для матери погибшей и 200 тысяч рублей для её сестры.