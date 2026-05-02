На северо-западе Москвы жители нашли предмет, похожий на гранату
На северо-западе Москвы очевидцы нашли предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Находку обнаружили в районе Южное Медведково. Подозрительный предмет оказался возле жилых домов в Ясном проезде. Местные жители сразу же вызвали экстренные службы.
На место прибыли сапёры и правоохранительные органы. Специалисты осматривают находку. Кинологи пустили служебную собаку для проверки. Полицейские оцепили прилегающую территорию. Экстренные службы не исключают, что предмет может представлять опасность. Ожидается заключение взрывотехников.
Ранее сообщалось о жуткой находке в Санкт-Петербурге, где в канаве нашли расчленённое тело мужчины в пяти пакетах.
