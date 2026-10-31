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В Дагестане приостановили газоснабжение в нескольких населенных пунктах

В Дагестане шесть населенных пунктов остались без газа
Фото: istockphoto/Magdalena Wygralak

В Карабудахкентском районе Дагестана из-за повреждения подземного газопровода высокого давления без газа остались шесть населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба регионального минэнерго в Telegram-канале.



По данным ведомства, информация о происшествии поступила сегодня в 13:40 мск. В 70-80 метрах от ГРС «Доргели — выход 1» при проведении земляных работ экскаватором повредило подземный стальной газопровод высокого давления второй категории диаметром 320 мм.

В минэнерго уточнили, что газоснабжение прекратилось в селах Доргели, Параул, Гели, Какашура, Какамахи и частично Чанкурбе. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее в Свердловской области произошел взрыв газа в квартире. Все экстренные службы оперативно выехали на место.

Никита Кротов

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