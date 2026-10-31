В Дагестане приостановили газоснабжение в нескольких населенных пунктах

31 октября 2026, 19:22

В Дагестане шесть населенных пунктов остались без газа

Фото: istockphoto/Magdalena Wygralak

В Карабудахкентском районе Дагестана из-за повреждения подземного газопровода высокого давления без газа остались шесть населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба регионального минэнерго в Telegram-канале.