На Урале взорвался газ в жилом доме
В Свердловской области произошел взрыв газа в квартире
В Свердловской области произошел хлопок газа в квартире жилого дома. Жителей эвакуировали, пострадавших и возгораний нет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в службу 112. Все экстренные службы оперативно выехали на место.
Ранее в США в здании дочерней компании PepsiCo произошел взрыв с возгоранием. Всех работников удалось успешно эвакуировать из здания. Сведений о пострадавших не поступало.
Кроме того, в колумбийском городе Кукута взлетел на воздух чемодан с взрывным устройством. ЧП случилось в районе моста.
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