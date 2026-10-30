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На Урале взорвался газ в жилом доме

В Свердловской области произошел взрыв газа в квартире
Фото: istockphoto/MarianVejcik

В Свердловской области произошел хлопок газа в квартире жилого дома. Жителей эвакуировали, пострадавших и возгораний нет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в службу 112. Все экстренные службы оперативно выехали на место.

Ранее в США в здании дочерней компании PepsiCo произошел взрыв с возгоранием. Всех работников удалось успешно эвакуировать из здания. Сведений о пострадавших не поступало.

Кроме того, в колумбийском городе Кукута взлетел на воздух чемодан с взрывным устройством. ЧП случилось в районе моста.

Никита Кротов

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