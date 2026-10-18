В Подмосковье произошло смертельное ДТП, двое погибли
В подмосковном городском округе Кашира на 123-м километре трассы Р-22 «Каспий» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в главке МВД России по Московской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «Хендай». В результате аварии водитель и пассажир «Киа» скончались на месте происшествия.
Ещё трех человек с травмами доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Подмосковье смертельное ДТП унесло жизни малолетних пассажиров. Грузовик не предоставил преимущество легковушке.
Читайте также: