Достижения.рф

В Подмосковье произошло смертельное ДТП, двое погибли

Смертельное ДТП случилось на трассе Р-22 «Каспий» в Кашире
Фото: istockphoto/z1b

В подмосковном городском округе Кашира на 123-м километре трассы Р-22 «Каспий» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в главке МВД России по Московской области.



По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «Хендай». В результате аварии водитель и пассажир «Киа» скончались на месте происшествия.

Ещё трех человек с травмами доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье смертельное ДТП унесло жизни малолетних пассажиров. Грузовик не предоставил преимущество легковушке.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0