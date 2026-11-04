В Дагестане СК раскрыл способ жестокого убийства таксистки
В Дагестане раскрыли обстоятельства убийства 34-летней таксистки Динары Алхасовой. Как сообщил следователь на заседании по избранию меры пресечения подозреваемым, на теле погибшей обнаружили колото-резаные раны и признаки механической асфиксии.
По данным следствия, утром 30 октября женщина выехала из дома в Махачкале на автомобиле женского такси и не вернулась, пишет РИА Новости. Тело Алхасовой нашли 2 ноября на месте захоронения. Уголовное дело возбудили по факту безвестного исчезновения.
По подозрению в убийстве задержали четырех человек, в том числе бывшего мужа погибшей Акифа Гасанова, двоих мужчин и уроженку Смоленской области, которая под видом клиентки помогла заманить жертву в ловушку. В среду Советский районный суд Махачкалы арестовал бывшего мужа убитой, его друга 43-летнего Расула Джабраилова и 20-летнего студента Али Гудратли, который, по версии следствия, по просьбе совершивших расправу вывез телефон жертвы и выбросил его в канаву.
Всем троим инкриминируют убийство группой лиц по предварительному сговору. По данным правоохранительных органов республики, бывший муж все спланировал из-за ревности, не смирившись с новым замужеством Алхасовой.
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