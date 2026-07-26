В Рязанской области средства ПВО сбили беспилотник
Над Рязанской областью средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.
Публикация появилась 25 июля в 23:03 по московскому времени. Малков уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
Ранее «Радио 1» передавало, что народный артист РФ Денис Майданов принял участие в торжественной передаче автомобиля «Лада Веста» герою СВО Дмитрию Курскому и его семье. Церемония прошла в московском «Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей» и стала финалом благотворительной инициативы, которую артист организовал в рамках своего юбилейного концерта «Я голосую за жизнь».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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