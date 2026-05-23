В деле бывшего британского принца появились сложности

23 мая 2026, 16:25

The Telegraph: у полиции трудности с делом британского экс-принца Эндрю

Британские правоохранители испытывают серьезные проблемы с доказательной базой в рамках расследования в отношении бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на информированные источники.





Ранее полиция активизировала усилия по сбору улик, касающихся преступлений сексуального характера, и обратилась к возможным жертвам с призывом дать показания. Однако, как отметил бывший высокопоставленный офицер британской полиции, публичные призывы к свидетелям зачастую свидетельствуют о нехватке улик.





«Или есть что-то, но не для предъявления обвинения», — добавил он.



