В деле о теракте в «Крокусе» очевиден украинский след, заявил Краснов

Фото: Фотобанк Московской области
В деле о террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле» очевиден украинский след. Сотрудники правоохранительных органов прилагают все усилия для установления организаторов преступления.
Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Каракасе на встрече с министром народной власти по внутренним делам, юстиции и миру республики Ремихио Себальосом Ичасо, передает РИА Новости.
Генпрокурор отметил, что теракт в «Крокусе» смог произойти из-за двойных стандартов в борьбе с преступностью.
Вечером 22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. В результате теракта погибло 145 человек.
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«Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след», — заявил Краснов.
Генпрокурор отметил, что теракт в «Крокусе» смог произойти из-за двойных стандартов в борьбе с преступностью.
Вечером 22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. В результате теракта погибло 145 человек.
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Алина Юрчак