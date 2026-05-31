В деле упавшего с высотки в Петербурге подростка появились детали

31 мая 2026, 19:57

СК открыл дело по факту гибели руфера в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту гибели руфера на Московском проспекте. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.





По версии следствия, подросток пытался забраться на крышу девятиэтажного дома, однако сорвался с высоты девятого этажа. Пострадавшего госпитализировали, но медикам не удалось спасти его жизнь.



Трагедия произошла 30 мая. Установили, что школьник вместе с друзьями планировал подняться на крышу со шпилем. По данным регионального МВД, юноша попытался ухватиться за канат, оттолкнувшись от пола, однако нижнюю часть троса ненадежно закрепили. В результате он сорвался с большой высоты.



Руфинг — экстремальное увлечение, связанное с опасным и незаконным проникновением на крыши. В правоохранительных органах неоднократно предупреждали, что подобные занятия часто заканчиваются трагически.



