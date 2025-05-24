В день закрытия кинофестиваля в Каннах отключили электричество после серии поджогов

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В день закрытия Каннского кинофестиваля во франции отключили электричество после серии поджогов, сообщил Телеграм-канал SHOT.
До церемонии награждения осталось лишь несколько часов, а в городе все еще нет света.
В Каннах пропало электричество в ночь на субботу. Неизвестные подпилили ряд опор линий электропередачи и подожгли. Более 160 тысяч домов лишились света. В настоящее время в городе не работают светофоры, из-за чего наблюдаются сильные проблемы с движением. Еще Интернет работает с перебоями. Отмечалось, что пришлось прервать показ картины «Сират» в рамках кинофестиваля.
Власти заявили, что церемония награждения пройдет даже без электричества. Сейчас Дворец фестивалей снабжается энергией с помощью трех генераторов.
Ранее сообщалось, что тело писателя-фантаста Юрия Никитина будет заморожено для возможного воскрешения в будущем.
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В Каннах пропало электричество в ночь на субботу. Неизвестные подпилили ряд опор линий электропередачи и подожгли. Более 160 тысяч домов лишились света. В настоящее время в городе не работают светофоры, из-за чего наблюдаются сильные проблемы с движением. Еще Интернет работает с перебоями. Отмечалось, что пришлось прервать показ картины «Сират» в рамках кинофестиваля.
Власти заявили, что церемония награждения пройдет даже без электричества. Сейчас Дворец фестивалей снабжается энергией с помощью трех генераторов.
Ранее сообщалось, что тело писателя-фантаста Юрия Никитина будет заморожено для возможного воскрешения в будущем.
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Ольга Енгалычева